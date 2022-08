Chiamano i Carabinieri pensando che l'altra auto sia scappata dopo l'incidente: malinteso a Cossato

Rimangono coinvolte in un sinistro stradale ed entrambe richiedono l'intervento dei Carabinieri, convinte che se ne fosse andata l'altra auto coinvolta. In realtà, si erano spostate in due punti diversi della carreggiata per non ostacolare la circolazione.

A chiarire il malinteso gli stessi militari che hanno invitato le due donne in caserma per la compilazione del modello cid. Fortunatamente non hanno riportato ferite ma solo qualche lieve danno ai rispettivi mezzi. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di ieri, 24 agosto, in prossimità della rotonda del Parlamento, a Cossato.