Una statua in pietra per i 70 anni del gruppo Alpini di Bioglio, Ternengo e Valle San Nicolao

Un monumento in pietra per festeggiare i 70 anni del gruppo Alpini di Bioglio, Ternengo e Valle San Nicolao. È l'iniziativa congiunta di Comune e penne nere in vista della cerimonia che si terrà il prossimo 9 ottobre.

“Si è pensato di celebrare questo momento con un'opera speciale – spiegano il sindaco Stefano Ceffa e il capogruppo Renzo Savio – Non la classica rappresentazione dell'Alpino che tutti quanti conosciamo ma si vuole rappresentare l'idea stessa dell'Alpino, con una prospettiva inedita e diversa dai canoni tradizionali. Ringraziamo lo scultore per il lavoro svolto. Sarà una sorpresa per tutta la popolazione”.

La statua verrà posizionata a inizio ottobre, davanti al cimitero comunale, a due passi da Villa Santa Teresa e dall'ingresso del paese. “L'ennesima dimostrazione di come il paese punti alla valorizzazione artistica – commenta Ceffa – Sono fiero che, al termine della mia esperienza amministrativa, venga lasciato un monumento simile”.