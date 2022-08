Alberghiero di Mosso al Meeting di Rimini

Domenica 21 agosto l’I.I.S. Gae Aulenti, Alberghiero Valdilana ha partecipato al Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini “Una passione per l’uomo”. Il tema della giornata “La scuola come ambito di accoglienza e inclusione” ha dato la possibilità ai docenti di Mosso, prof.ssa Roberta Vioglio e prof. Stefano Bozzone di presentare un progetto nato nella sede dell’Alberghiero di Mosso nel 2018.

Si tratta del progetto “Mani in pasta”, presentato lo scorso anno al Festival dell’Innovazione scolastica di Valdobbiadene. Con gli insegnanti del Gae a parlare di Scuola e Inclusione erano presenti anche la prof.ssa Marilena Pelonero dell’Istituto Comprensivo Martin Luther King di Caltanissetta e la prof.ssa Alessandra Landini, dirigente dell’ IC “A. Manzoni” di Reggio Emilia. Moderatore dell’incontro il DS Alberto Raffaelli, dell’Istituto Dieffe di Valdobbiadene e Responsabile dell’ Associaz. Festival dell’Innovazione Scolastica.