Quaregna Cerreto, con la Pro Loco "AQuaregna" "Passeggiando nell'aria con Amedeo Avogadro", FOTO

La Pro loco Aquaregna l'aveva annunciato il giorno della sua presentazione in Comune a Quaregna Cerreto lo scorso 4 agosto. E adesso sta procedendo con il suo progetto di risistemare il sentiero "Passeggiando nell'aria con Amedeo Avogadro". Ogni giorno i volontari dell'associazione si trovano al campo sportivo e rifanno o sistemano i vecchi cartelli che trovano spazio nell'area.

Il sentiero si trova nell'area del vecchio mulino ed è diviso in 7 tappe. In ultimo c'è un'ottava, dove si trova la tomba di Avogadro al cimitero. Sta prendendo di nuovo vita "Passeggiando nell'aria con Amedeo Avogadro", e in ottobre i volontari hanno già messo in calendario una camminata lungo il sentiero. L'appuntamento è il 2 ottobre.