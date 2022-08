Biella: con Bolle di Malto, attenzione alla viabilità che cambia. Ecco come

In occasione di "BOLLE DI MALTO”, che si svolgerà dal 25 al 29 agosto 2022, sono stati presi idonei provvedimenti atti a disciplinare la circolazione dei veicoli durante l’evento.

Così, dalle ore 8,00 del 23 agosto alle ore 21,00 del 30 agosto, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto mezzi di soccorso in emergenza e mezzi autorizzati per il montaggio e smontaggio del palco, in tutta piazza Martiri della Libertà. Inoltre è istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto mezzi di soccorso in emergenza, in piazza Martiri della Libertà, lato nord, nel tratto compreso tra piazza 1° Maggio e via Cavour/Pietro Micca e lato sud, nel tratto compreso tra via Galliari e via Pietro Micca, dalle ore 18 alle ore 02 dei giorni 25, 26, 27, 28 agosto 2022 e dalle ore 18 alle ore 24 del 29 agosto. Al di fuori di questi orari è istituito il senso unico di marcia in Piazza Martiri sud, nel tratto compreso tra via Galliari e via Pietro Micca, con direzione est-ovest (da via San Filippo/Galliari a via Pietro Micca). La circolazione è sospesa, eccetto mezzi di soccorso in emergenza e aventi diritto (attività commerciali e residenti) che potranno percorrere via De La Salle per raggiungere Piazza Primo Maggio, dalle ore 18.00 del 25 agosto alle ore 24,00 del 29 agosto in via San Filippo e via Galliari.

Piazza Martiri sud e nord, su disposizione della locale Questura, resteranno completamente chiuse al traffico dalle ore 18.00 alle 02.00 dei giorni di manifestazione.

Nel restante orario (cioè al di fuori di quello sopraccitato) Piazza Martiri nord rimarrà aperta, Piazza Martiri sud potrà essere percorsa unicamente con direzione di marcia da via San Filippo/Galliari a via Pietro Micca. Infine è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione, eccetto autorizzati per il mercato, in piazza Colonnetti (esclusa via Roccavilla) dalle ore 6,00 alle ore 15,00 del di lunedì 29 agosto.