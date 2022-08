I giovani del progetto "nientedafare": "Biella? un terreno fertile per nuove iniziative", FOTO

"Non è vero che a Biella non c'è niente da fare, c'è tanto, ma è come se fosse un contenitore ricco ma mal organizzato. E noi vogliamo provare a cambiare le dinamiche, dare una smossa a una città con una potenzialità enorme". A parlare è Matteo, che assieme ad altri suoi amici ha fondato il gruppo "nientedafare Biella", che solo su Instagram conta 1,244 follower. Sono in 25. Hanno tra i 13 e i 30 anni. Matteo ne ha 23.

"Il nostro è un gruppo nato in modo spontaneo - spiega Matteo - , semplicemente parlando tra di noi e chiedendoci che cosa potevamo fare. Come me altri hanno conosciuto altre realtà, dove ci sono posti di ritrovo, ci sono punti di riferimento, cose che qui a Biella non ci sono. Noi vogliamo creare un'attrattiva per i giovani, creare una comunità. Dare vita a un movimento che parte dal basso e magari viene anche aiutato dalle istituzioni".

Gli obiettivi di "nientedafare" sono a breve e a lungo termine. "Fino a oggi abbiamo organizzato pizzate in piazza, ritrovi con musica, allegria. Abbiamo fatto la "vasca" in via Italia - continua Matteo - . Ma non vogliamo essere visti come quelli che organizzano eventi. Non siamo questo. Noi vogliamo essere un punto di riferimento per i giovani, ai quali daremo anche uno spazio per ascoltare e promuovere le loro idee, i loro progetti, trovarsi per studiare, ascoltare musica assieme. Non cerchiamo lo sballo, non il puro divertimento. Nelle altre città ci sono spazi di aggregazione che qui non ci sono. Luoghi dove i ragazzi si sentono a loro agio, come a casa".

Matteo sottolinea come il loro progetto non voglia creare nulla di nuovo: "Non mancano attività a Biella, il problema è come vengono divulgate. E poi tante persone più che collaborare si vedono come rivali e questo non fa bene a nessuno".

"nientedafare" è adesso al lavoro per un grande appuntamento in calendario a ottobre, sul quale però i ragazzi non vogliono entrare nel dettaglio: "Durerà qualche giorno - conclude Matteo - . A Biella non è mai stato fatto nulla di simile. Avremo il nostro luogo nuovo disegnato da Zerocalcare, ci saranno tanti amici che verranno a parlare, famosi e non".