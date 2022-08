Covid, Fisi: sciopero contro obbligo vaccinale e green pass sul lavoro il 9 e il 10 settembre

La FISI, la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha indetto due giornate di sciopero contro obbligo vaccinale e green pass sul lavoro. Le date sono il 9 e il 10 settembre, nel dettaglio l'agitazione è prevista dalle 23,59 del giorno 8 settembre 2022 alle ore 23,59 del giorno 10 settembre 2022.

"Sanità, Scuola, Vigili del Fuoco, Enti locali e Ministeri, ma anche Sanità privata ed accreditata e Scuola parificata e privata si fermano per protestare contro il ricatto posto in essere dal Governo italiano: o ti sottoponi a sperimentazione genica o ti lascio relegato a casa agli arresti domiciliari senza stipendio", è quanto si legge sul comunicato della Federazione.

A questo proposito l'Asl Biella rende noto che in quei giorni potrebbero non essere garantite le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.