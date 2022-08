Arma, arrivati nel Biellese 32 nuovi Carabinieri

Da più di una settimana, il Biellese ha visto l'arrivo di un buon numero di Carabinieri, neo promossi, a conclusione del periodo formativo nelle scuole allievi: sono 32, tra cui 6 donne e 3 marescialli di prima nomina, provenienti dalla scuola di Firenze, giunti nella nostra provincia lo scorso 20 luglio e destinati alle stazioni di Candelo, Cossato e Mottalciata. I restanti 29, invece, distribuiti in quasi tutte le stazioni del Biellese, arrivano da istituti di formazione, come Iglesias, Reggio Calabria, Roma, Torino.

Parte di questi nuovi innesti ha prestato giuramento in piazza Castello, lo scorso 23 luglio, in occasione della cerimonia del 200° anniversario della Scuola Allievi di Torino, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, dal presidente della Regione Alberto Cirio e dalle più alte cariche militari (leggi qui).

Tra gli spalti anche il comandante provinciale di Biella, colonnello Mauro Fogliani, che nella mattinata di oggi, 25 agosto, ha tenuto un incontro con la stampa per illustrare nel dettaglio i nuovi arrivati. “È avvenuto un ricambio di risorse umane, che chiude un periodo di esodi, tra trasferimenti e congedi per sopraggiunti limiti di età – commenta – L'età media si è abbassata: sono tutti motivati e costituiranno l'asse portante dei comandi Carabinieri. Inoltre, saranno i referenti dei cittadini dei vari comuni di competenza per i prossimi 10 anni”.

La prima impressione è stata più che positiva, come sottolinea il colonnello Fogliani: “Non mancano di entusiasmo, hanno grande motivazione e mostrano totale disponibilità nei confronti della comunità biellese. Non erano mai stati da questi parti ma sono ben contenti e favorevolmente colpiti dalla realtà biellese. Negli incontri di questi giorni è prevalso un aspetto fondamentale: servire la popolazione e offrire il meglio negli standard di sicurezza”.