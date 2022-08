Real Madrid e Zegna insieme, annunciata la partnership

Zegna e Real Madrid sono orgogliosi di annunciare una partnership unica che vede Zegna nuovo Partner Ufficiale Luxury Travelwear per il Real Madrid. La collaborazione verrà lanciata durante la stagione 2022/2023, dove le prime squadre di calcio e basket indosseranno, nelle occasioni dove è richiesto, un guardaroba esclusivo Zegna.

La partnership trova la sua ragion d’essere nella storia comune delle due aziende definita da valori condivisi e dal costante impegno di superare i limiti per avere un impatto positivo sulla società. Eccellenza e qualità, declinate secondo valori etici, sono state l’elemento centrale che ha spinto Zegna e il Real Madrid a unire i propri scopi per creare insieme qualcosa di unico. La collaborazione, infatti, non si realizza esclusivamente in un servizio, ma anche in una forma di dialogo che esalta valori comuni e lo stile è raccontato sia da look più formali che con capi luxury leisurewear disegnati per l’uomo contemporaneo, che verranno svelati durante la prima partita di Champions League della stagione 2022/2023.

La storia di Zegna e del Real Madrid inizia quasi contestualmente nei primi anni del ventesimo secolo. Da un lato il Real Madrid, fondato nel 1902, e dall’altro Zegna, che nasce nel 1910, hanno raggiunto e ottenuto in oltre un secolo grandi riconoscimenti: per Zegna nell’industria tessile e del menswear di lusso e per il Real Madrid sul campo. Ma sono i valori condivisi che accomunano le due aziende: l’idea che l’eccellenza nasca solo dal duro lavoro, la convinzione che sia necessario condividere e restituire alla comunità, la volontà di prendere la propria storia e trasformarla in energia per la conquista di nuovi territori. Zegna ha recentemente rivelato con il rebranding un’immagine dinamica del marchio presentando un nuovo logo insieme al signifier, che viene ancora di più amplificato attraverso la partnership con il Real Madrid.

L’elemento grafico del signifier si basa su un design a doppia striscia, omaggio alla strada statale 232, che origina nelle montagne e attraversa l’Oasi Zegna: un territorio naturale ad accesso libero, nato dall’impegno per la sostenibilità del fondatore, che si estende nel Nord Italia su una superficie di 100 km2. La strada è un simbolo, fonte di ispirazione per Zegna, e si intreccia in tutto ciò che l’azienda ha creato negli ultimi 112 anni, eco di uno dei principi cardine del fondatore il cui obiettivo era quello di tessere il futuro nel presente seguendo fermamente i propri sogni. La strada diventa quindi parte integrante dell’identità di Zegna, rappresentazione di quanto il marchio ha fatto e di quanto si propone di fare, nella forma del signifier color vicuna che oggi definisce tutte le collezioni del brand. Insignito del titolo di Best Club del ventesimo secolo dalla FIFA, e con una followership tra le più grandi al mondo, il Real Madrid ha un ruolo da leader non solo sul campo, ma anche nella dimensione sociale, sempre spinto dalla ricerca dell’eccellenza sotto ogni aspetto.

Lo spirito vincente del Real Madrid si nutre di determinazione, impegno, sacrificio, dedizione, tenacia e miglioramento continuo: una filosofia basata sullo spirito di squadra che si estende sia ai dipendenti che ai tifosi. In grado di superare ogni confine, è senza tempo e accessibile a tutti, capace di creare una vera e propria squadra globale e multiculturale, un club duraturo che attraversa le generazioni. Il valore chiave è la solidarietà: essere presenti per gli altri al momento del bisogno, soprattutto per i bambini che soffrono per forme di emarginazione sociale. L’impegno sociale del Real Madrid nasce dalla volontà di ringraziare le comunità locali per tutto quello che hanno dato al Club nel corso degli anni. Quando sai dove stai andando, sei pronto a seguire il tuo cammino. Questo il mantra condiviso da Zegna e Real Madrid, e sarà questo stesso principio a guidare le due realtà in un nuovo, appassionante capitolo della loro storia. Le nostre strade, unite, saranno in grado di guidarci verso nuove frontiere, per essere catalizzatori del cambiamento, portatori di un nuovo, luminoso futuro.

La partnership verrà celebrata a Madrid il 30 settembre con un evento esclusivo che svelerà il guardaroba luxury di Zegna. Disponibili in boutique selezionate Zegna in tutto il mondo, i capi made to measure frutto della collaborazione combinano i valori storici dei due brand con l’estetica contemporanea di Zegna e il suo focus sull’artigianalità di lusso.