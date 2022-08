Podismo, le corse della settimana fino al 28 agosto

26 agosto 2022 - Candelo (Biella). "8° Corsa della Birra e della Salamella", Memorial Vivetta e Giorgio Borri. A organizzarla è l'Atletica Candelo. Il ritrovo è alle 18,30 all'Eurobar in via Iside Viana. Le iscrizioni sono 5 euro, gli adulti 7 euro. La partenza è alle 19,45 per i bambini (che hanno un percorso di circa 600 metri), oltre che per i camminatori. Alle 20 è la partenza per gli adulti, corsa podistica non competitiva, di 6 km, libera a tutti. Medaglie a tutti i bambini, premi a sorteggio e riconoscimento ai più veloci.

27 agosto 2022 — Trivero (Biella). "Trivero Bielmonte". Seconda edizione. Competitiva nazionale di km 13 in salita. Partenza alle ore 16 dal Centro Zegna. Arrivo a Bielmonte: funzionerà un servizio navetta per il trasporto dei concorrenti al luogo di partenza (previa prenotazione). Iscrizioni a partire da 12 euro. A tutti i concorrenti pacco gara. Abbinato alla manifestazione: (ore 16) competitiva e camminata ludico-motoria "Bto Margosio-Bielmonte" di km 4,500. Questa corsa era stata inizialmente annunciata per il 18 giugno. A organizzare l'evento Gac Pettinengo.

28 agosto 2022 — Rosazza (Biella). "Rosazza-Rifugio Madonna della Neve". Ventisettesima edizione. Corsa in montagna di km 3,300 (dislivello positivo 570 metri) su sentieri e mulattiere, aperta a tutti i maggiorenni. Partenza alle ore 8:30 da Rosazza (uno dei borghi più belli d'Italia). Arrivo al rifugio Madonna della Neve. Iscrizioni 25 euro: si ricorda che chiuderanno il 25 agosto o prima al raggiungimento delle 140 adesioni col bel tempo oppure 60 adesioni se piove. A tutti i concorrenti pranzo al rifugio e premio di partecipazione. Si corre in autosufficienza. Vietato l'uso dei bastoncini e correre con animali al seguito.