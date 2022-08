Di corsa nell’Oasi Zegna, sabato la 2ª Trivero-Bielmonte

Sabato 27 agosto il Gac Pettinengo organizza la 2ª edizione della corsa su strada da Trivero a Bielmonte, con la partnership dell’Oasi Zegna e del Consorzio Turistico Alpi Biellesi. La gara inizialmente era in programma nel mese di giugno, ma problemi di viabilità avevano consigliato lo spostamento a questa data. Il percorso ricalca esattamente quello dell’edizione d’esordio nel giugno 2021: si tratta di 13 chilometri con ben 724 metri di dislivello quasi completamente su asfalto. Solo gli ultimi metri, infatti, saranno sullo sterrato del piazzale di Bielmonte.

La partenza è fissata alle ore 16 dal Centro Zegna di Trivero, dopodiché gli atleti toccheranno Bocchetta di Margosio e Bocchetta di Luvera prima delle rampe finali verso l’arrivo. La gara si svolgerà su strade chiuse al traffico veicolare. Purtroppo le iscrizioni non sono state all’altezza delle aspettative degli organizzatori: sono una quarantina gli atleti che hanno aderito al momento. Lo scorso anno partirono in 109. Il numero può comunque crescere considerando che saranno accettate iscrizioni last minute al costo di 15 euro dalle 13.30 alle 15.30 sul luogo di partenza, nella segreteria gare allestita al Centro Zegna di Trivero, frazione di Valdilana (Biella).

I PREMI

Grazie alla parnership con Oasi Zegna, Consorzio Turistico Alpi Biellesi, Botalla Formaggi, Panetteria Patti, Lauretana, Menabrea, Sergent Major, Sfilacciatura di Verrone e Fabbro Andrea Ramella Bon, gli organizzatori offriranno a tutti i partecipanti un pacco gara di rilievo con alcuni prodotti d’eccellenza del territorio e un tris di calze, racchiusi all’interno di una pratica sacca grifata Oasi Zegna. I primi 5 della classifica assoluta maschile e femminile si divideranno un montepremi di 1250 euro, mentre dal sesto classificato in poi verranno premiati, con premi in natura di valore decrescente, i primi 5 delle 9 categorie maschili e 9 categorie femminile suddivise per età. Le premiazioni avverranno dalle ore 17.30 in poi con formula self service per le categorie e sul podio per gli assoluti. Grazie alla collaborazione con i ristoratori di Bielmonte e della zona gli atleti al termine della gara potranno gustare la prelibatezza della cucina biellese, scegliendo tra i vari ristoranti convenzionati che offriranno il loro menu classico scontato, oppure una selezione appositamente preparata. Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook GAC PETTINENGO e sul sito www.biellasport.net

L'ALBO D'ORO

Nella prima edizione salirono sul primo gradino del podio il kenyano Julis Kariba Njeri con il tempo di 51’13” e Erika Testa (portacolori di Gp Albesi) vincitrice in 1h06’52”.