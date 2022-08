L’estate ponderanese continua con altre band

A Ponderano le serate musicali non si fermano. Questa settimana giovedì 25 agosto in Piazza Garibaldi ci sarà la Danza in Cerchio, una buona pratica per prendersi cura di sé stessi e stimolare il naturale stato di benessere, a cura di Francesca Avolio.

Venerdì 26 agosto sul palco dell’Estate Ponderanese si esibiranno i Fuori Menù, con l’obiettivo di far ballare e divertire il pubblico cantando le cover più famose della storia della musica, partendo dagli anni ‘70 arrivando fino ai giorni nostri rigorosamente dal vivo.

Sabato 27 agosto sarà dedicata al celebre gruppo italiano i Pooh, con la band i Poohnto Fermo, cinque musicisti che hanno dedicato la loro vita alla musica, esibendosi in diverse band del biellese ed ora hanno deciso di interpretare i successi di questi grandi suonatori. Entrambe le serate saranno in Piazza Alpini d’Italia alle 21:00 con Ingresso Gratuito.