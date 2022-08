Concerti con Passione, arriva il terzo appuntamento della rassegna

Dopo i successi registrati dai concerti tributo a Ligabue e Queen - rispettivamente con protagoniste le Schegge Sparse e la Freddie Band - torna "Concerti con Passione", l'inedita rassegna di concerti inseriti nella scenografia dell'Anfiteatro della Passione di Sordevolo. Lo scorso appuntamento, con la Freddie Band e il Coro Noi Cantando ad arricchire le melodie, ha lasciato tanta soddisfazione negli organizzatori e regalato una serata molto speciale ai tantissimi spettatori. Giovedì 1 settembre alle ore 21.00 sarà tempo per la terza serata della rassegna, che segnerà il ritorno sulle scene dei Missing Bricks con il loro curato tributo ai Pink Floyd. La band è attiva dal 2006 ed è nata principalmente con l'intento di godere e condividere la musica dell'indimenticabile formazione britannica.

Propone fedelmente e in dettaglio i brani che più hanno segnato la storia del mitico gruppo, ripercorrendo la loro carriera con un viaggio che spazia da Shine on Your Crazy Diamond a The Wall, da Great Gig in the Sky a Run Like Hell. Dopo anni lontani dai palcoscenici, tornano in una cornice unica con uno spettacolo ad hoc, una nuova formazione e soprattutto tanta musica firmata da Gilmour, Waters e compagni, suonata con passione ed entusiasmo in un contesto che renderà la serata ancora più speciale.

Come di consueto il concerto si terrà all'interno della scenografia della Passione di Sordevolo, combinando l'esperienza a tutto tondo delle canzoni dei Pink Floyd con la suggestione della speciale cornice sordevolese. I biglietti del concerto saranno ia disposizione il giorno del concerto dalle 18.00, direttamente all'ingresso dell'anfiteatro. L'acquisto di un biglietto darà diritto ad uno sconto sull'acquisto di un biglietto di categoria Primi Posti o Secondi Posti per assistere alla Passione di Sordevolo. Per usufruire di tale sconto basterà presentarsi alla biglietteria della Passione mostrando il biglietto del concerto e ottenendo così la riduzione sul biglietto della rappresentazione. Questa iniziativa si pone di unire e mettere in contatto declinazioni diverse di passione, da quella per la musica moderna e i grandi artisti del nostro tempo a quella per lo spettacolo teatrale, per finire con quella dalla "P" maiuscola della nostra rappresentazione.

E il connubio musica-teatro e tradizione popolari riserveranno ancora ulteriori sorprese nel prossimo periodo... I Missing Bricks vi danno quindi appuntamento giovedì 1 settembre 2022 alle 21.00 sempre presso l'Anfiteatro di Sordevolo.