Elezioni, Lucia Azzolina candidata per Impegno Civico in Piemonte e Sicilia (foto di repertorio)

È stata Ministro dell’Istruzione nel Conte II in un periodo molto difficile per il sistema scolastico. Eletta nel Movimento 5 Stelle nel 2018, ha fatto la parlamentare ricoprendo diversi ruoli e ora seguendo Di Maio ha scelto come campo operativo quello di Impegno Civico, il movimento, staccato dai pentastellati, che fa riferimento a Luigi Di Maio.

Lucia Azzolina ci riprova e si ripresenta nei collegi plurinominali Piemonte 2 (Biella, Verbania, Vercelli, Novara), Sicilia 1/2 Sicilia 2/2 e Sicilia 2/3 e in quello uninominale di Siracusa. Difficile prevedere l’esito ma di certo stando anche ai sondaggi che si vedono in circolazione una rielezione appare complicata.