Anche Radio 105 a "Bolle di malto". A Biella sale sul palco "Paolino" di 13 PM

"Bolle di malto" riparte alla grande e la prima edizione post-covid si preavvisa tanto partecipata che gli organizzatori puntano a superare quota 100.000 presenze. Agli oltre 300 tipi di birre, i 100 prodotti di street food e gli stand espositivi, sarà affiancata una programmazione musicale fatta di musica live e dj set per tutti i cinque giorni della manifestazione che trasforma Biella nella capitale italiana della birra artigianale.

Ed è proprio in occasione della serata di sabato, che a salire sul palco di Bolle sarà uno degli speaker del network radiofonico più amato d'Italia. A dare voce al dj set di Filippo Regis e al format "Forever Young", infatti, sarà Paolino di Radio 105 che insieme a Martin conduce ogni giorno, dalle 13 alle 14, il programma "13 PM" in diretta dagli studi di Via Turati.

Saranno, quindi, la musica e i gadgets di 105 a chiudere la programmazione musicale della serata di punta di questa sesta edizione dopo l'esibizione live dei "Radio Rock" e di "La Rua".