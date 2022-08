A Miagliano nuovo appuntamento con Amici della Lana e Storie di Piazza

Di nuovo un comunicato congiunto delle associazioni Amici della lana e Storie di Piazza che condividono lo spazio del Lanificio Botto di Miagliano nel periodo estivo e anche alcune parti di programmazione, l’una per Wool Experience, l’altra per Storie Biellesi. Quest’ultima presenterà un appuntamento particolare il 26 agosto che porterà Matteo Gracis, giornalista indipendente e pensatore libero, a presentare alle 17,30 il suo ultimo libro a Miagliano, nell’Ecoteatro, o all’interno del Lanificio Botto in caso di maltempo.

L’evento di presentazione vedrà l’accompagnamento del gruppo bergamasco Combat Band. Il 28 agosto invece ritorna La passeggiata con l’autore con l’ultima fatica letteraria La nota di Dio di Michele Carini. Matteo Gracis, classe 1983, è nato in un paesino delle Dolomiti ed è noto come giornalista indipendente avendo fondato la rivista Dolce Vita. Il suo primo libro del 2019 lo ha fatto conoscere al pubblico ed era dedicato interamente alla canapa. In questo suo nuovo libro Manuale di essere umani che si sentono alieni esplora quel sentimento di diversità che lo anima da sempre e che lo fa sentire diverso. Una distanza dai suoi simili che gli fa domandare se davvero facciamo parte della stessa specie o se veniamo veramente dallo stesso pianeta. Sei disposto a mettere in discussione le tue convinzioni? A guardare il mondo da un’altra prospettiva ma soprattutto a metterti veramente in gioco? Se la risposta a tali domande è sì, questo libro fa per te, in caso contrario, lascia perdere perchè rischi di metterti nei guai.

Un manuale di sopravvivenza per tutti coloro che cercano qualcosa in piu’, che vogliono guardare oltre e non si accontentano delle versioni ufficiali dei fatti, delle verita’ assolute e dei diktat. Un libro che emoziona, indigna, sorprende, diverte e cambia le regole del gioco ma soprattutto che fa pensare e regala preziosi spunti di riflessione, nonchè pratiche playlist musicali, cinematografiche e culturali.L’autore veste i panni del Bianconiglio nel classico Alice nel paese delle meraviglie: sei pronto a scoprire quanto è profonda la tua tana? Un’opera ribelle e completamente fuori dagli schemi. Un vero e proprio elogio al beneficio del dubbio, al pensiero critico, libero e positivo.

La Combat Band proporrà canzoni portatrici di una raffica di energia e riflessione. La band è composta dai musicisti Fidel Fogaroli, Simone Acerbis con le voci di Nagaila e Eleonora Iaciofano. Prenotazione obbligatoria, pochi i posti ancora disponibili. Il 28 agosto invece per Amici della lana sarà la volta di Michele Carini che con la Passeggiata con l’autore farà conoscere il suo libro La nota di Dio, dalle 17. La vicenda del romanzo si snoda nel deserto di Tabernas dove si svolgono degli strani esperimenti che vedono protagonisti i musicisti di una band heavy metal italo-spagnola e il professor Torchianni di Biella. Un’esplosione devasta il sito e provoca la morte dello scienziato. La vedova affida le indagini all’agenzia di Tommaso, il quale cercherà di scoprire cosa sia accaduto dovendo però fare i conti con una vicenda complicata dal coinvolgimento di fattori che, amplificando le sue debolezze, rievocheranno dolorosamente una minaccia proveniente dal passato.

Frase topica: “Anche quando sembra che sia finita male e che tutto sia andato perduto ci sarà sempre la possibilità che qualcun altro possa riprendere in mano il progetto per portarlo a compimento.” Michele Carini, classe 1972, è membro della neo Associazione Orizzonti Creativi a cui si deve la Fiera Letteraria presentata a Biella a fine giugno. Ha ereditato la passione per la scrittura dal padre Filippo Carini, prematuramente scomparso nel 2012. Da allora ha letto e riletto i libri di suo padre con curiosità e tanta emozione tanto che ha compreso che i semi che erano stati piantati anni prima avrebbero potuto diventare un germoglio. Prenotazioni al numero 351 8862836. www.amicidellalana.it