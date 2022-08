Scontro auto-moto a Tronzano, due persone in ospedale (foto di repertorio)

Due persone sono rimaste ferite in modo serio in un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto. Lo scontro, la cui dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è avvenuto a Tronzano, lungo la provinciale 30 che collega il paese a Ronsecco.

Ad avere la peggio i due occupanti della moto: soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati d'urgenza in ospedale dove, per fortuna, le loro condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto inizialmente temuto. Entrambi sono comunque in codice giallo.