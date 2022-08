Via preziosi e denaro, ladri visitano due case a Crevacuore (foto di repertorio)

Ladri in azione a Crevacuore. Stando alle prime ricostruzioni, ignoti si sono introdotti in due distinte abitazioni, mettendo a soqquadro alcune stanze e portando via monili e denaro. Il fatto è accaduto ieri mattina, 23 agosto. Indagano i Carabinieri.