Il sindaco di Cossato Moggio ricorda Maria Elena Acquadro

“La prematura scomparsa di Maria Elena Acquadro è la notizia che la nostra comunità non avrebbe mai voluto apprendere”. È quanto scrive il sindaco di Cossato Enrico Moggio sui propri canali social, a seguito della notizia della morte dell'Amica degli Alpini, mancata a soli 51 anni.

E aggiunge: “Giovane mamma, da sempre impegnata nel sociale in particolare con il Gruppo Alpini di Cossato Quaregna di cui era uno dei componenti più attivi, ci piace ricordarla soprattutto per il suo impegno durante i giorni della pandemia che l’hanno vista in prima linea nella distribuzione delle mascherine e dei computer necessari alla didattica a distanza dei bambini che ne avevano necessità. Ad ogni evento, ogni iniziativa che coinvolgeva il Gruppo Alpini, lei era sempre presente per apportare il suo contributo da volontaria ed Amica degli Alpini. Alla famiglia di Maria Elena e a tutto il Gruppo Alpini Cossato Quaregna le più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta l’Amministrazione Comunale”.

