Addio Marisa Variara, il ricordo dei Cantori di Camandona: “Fai parte del coro degli Angeli”

Comunità di Cossato e Camandona in lutto per la morte di Marisa Variara, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 71 anni. I funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, si sono tenuti ieri mattina, 23 agosto, nella chiesa parrocchiale di San Defendente.

In queste ore, il Coro I Cantori di Camandona le ha dedicato un toccante messaggio sui propri canali social: “Ciao Marisa, cara amica e compagna di canto. Da tanti anni eri entrata a far parte del nostro coro, da quando il nostro maestro Mauro Mino Julio ha assunto la direzione anche del coro Amici del Canto di Cossato, Abbiamo condiviso dei bellissimi momenti. Eri sempre sorridente e così ti vogliamo ricordare. Tu sarai sempre con noi come angelo. Un grazie particolare da me. Sei stata molto preziosa in un momento difficile della mia vita. Grazie Marisa. Ora sicuramente fai parte del coro degli Angeli. Ti vogliamo bene”.