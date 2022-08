Lessona Eventi, il grazie sui social: “Presentato una straordinaria immagine del nostro territorio”

“È passato ormai un mese dalla fine del nostro festival e, nonostante una settimana di vacanza, non sono ancora riuscito a riordinare i pensieri e mettere insieme tutte le emozioni vissute in quelle quattro settimane. È stato un evento giudicato dalla stampa come il più significativo e partecipato dell'estate biellese. Abbiamo messo al centro del nostro impegno tutta la passione per far incontrare, stare insieme e divertire decine di migliaia di persone. Abbiamo presentato una straordinaria immagine del nostro territorio”. Sono le parole di Giuseppe Graziola del Circolo Lessona, apparse nelle scorse ore sui canali social di Lessona Eventi.

E aggiunge: “Solo una parola per chiudere il capitolo: grazie a tutte le persone che l'hanno reso possibile, senza categorie di merito. Grazie agli artisti, ai tecnici, ai grafici, agli addetti alla logistica, alle pulizie, al direttore artistico. Insomma a tutti. In particolare ai centocinque volontari che hanno reso possibile tutto questo. E grazie all'amministrazione comunale ed ai quei lessonesi che ci sono stati vicino”.