Biella, viale Macallè, asfaltatura a giorni

Percorrere viale Macallè a Biella è diventata quasi un'impresa: uno slalom tra le buche che sono state fatte per posare cavi Enel.

Le difficoltà hanno però i giorni contati: a inizio settembre una ditta incaricata si metterà al lavoro per sistemare il tratto interessato dal dissesto.

Il Comune ha pronto un programma dettagliato di dove si interverrà per l'asfaltatura, che non interesserà solo viale Maccallè: "Nella prima settimana di settembre - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà - daremo il via all'asfaltatura di diverse zone della città. Oltre a viale Macalle, i mezzi saranno all'opera in via Salvo d'Acquisto, via Rigola, via Piacenza, via Roma, via Carso, via Piave e via Maggia, ma tutto sarà finito per l'inizio della scuola".

Nel dettaglio, la lunghezza dell' intervento è di 3300 metri, per una superficie di 16200 metri quadrati. I lavori dureranno 8 giorni lavorativi con fine entro il 13 settembre.