Un nuovo cartello alle porte di Salussola

Un nuovo cartello accoglierà gli automobilisti in transito a Salussola. Lo scrive il Comune sui propri canali social: “Chi passeggia in prossimità del semaforo di Salussola potrà notare un nuovo cartello che dà il benvenuto agli automobilisti: questo è un segno di appartenenza di diversi comuni al distretto del commercio (AlPo(i)int), un ponte come simbolo che unisce i territori del Biellese, Vercellese, Torinese. un modo per condividere le nostre tradizioni e valorizzare i prodotti tipici dei nostri agricoltori e non solo. Il distretto del commercio vuole dare visibilità a tutti i commercianti ed a tutte le attività del paese creando sinergie e collaborazioni, un piccolo passo, ma con un grande significato”.