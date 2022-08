Funivia di Oropa, Corradino: "Non è vero che il Comune di Biella non sta facendo niente"

"Sulla Funivia di Oropa c'è tantissima confusione" . Ha esordito così ieri martedì 23 agosto il sindaco di Biella Claudio Corradino in una diretta sui social trasmessa nel pomeriggio.

"La proprietà della Funivia è del Santuario di Oropa, non è del Comune - ha proseguito il primo cittadino - . E' il Santuario che avrebbe dovuto pensarci a metterlo a posto. Poi noi capiamo le difficoltà del Santuario, ma non è nostra. Per 40 anni nessuno ci ha pensato, si sapeva che dopo 40 anni si doveva intervenire, ma nessuno ha pensato a fare qualcosa per il fine vita. E' un'operazione che andava fatta gradatamente. Nessuno ha fatto nulla. Il Comune si è interessato, stiamo prendendo un titolo di proprietà per poter investire soldi pubblici sull'impianto. Quindi prendiamo il diritto di superficie. E in quel frangente scopriamo tante cose, ci sono dei passaggi burocratici che non sono mai stati fatti, li facciamo, passo dopo passo. Non averte idea delle grane burocratiche. Noi metteremo 3 milioni di euro, la Regione ne metterà 2. Speriamo che bastino con l'aumento delle materie prime. Nel frattempo possiamo dire che il turismo a Oropa non è mai mancato, complice anche la voglia di molti che vogliono camminare. Oggi abbiamo avuto un buon riscontro nella stagione estiva, anche senza Funivia. Arriveremo alla fine, stiamo facendo ma stiamo facendo tanti sforzi. Ma i lavori pubblici sono di una lentezza enorme. A parole è facile. Poi ci sono campi in cui tutto è estremamente lungo. Ma noi ci siamo, ce la faremo, e arriveremo quanto prima".

"Quindi - conclude Corradino -, non è vero che il Comune di Biella non sta facendo niente per Oropa mi spiace dirlo ma carta canta, stiamo facendo tutto il possibile nei tempi che ci sono consentiti. Non abbiamo la bacchetta magica. La legge ci impone determinati passaggi e noi li faremo".