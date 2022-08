Torrente Cervo, alla Balma c'è schiuma, un lettore: "Inquinamento ambientale?", FOTO e VIDEO

"Ho già fatto due denunce attraverso il 112 all'Arpa, ma non è cambiato nulla. Ho anche telefonato al Comune di Campiglia per chiedere se erano stati informati ma non ne sapevano nulla. Da giorni nell'acqua del torrente Cervo all'altezza della località Balma è comparsa della schiuma che presumo si tratti di inquinamento ma non lo so. Spero solo che qualcuno se ne interessi il prima possibile".