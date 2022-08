Rugby, Gino Genovese giocherà a Biella

Gino Luciano Genovese, mediano di mischia ‘comunitario’, in grado di giocare anche nei ruoli di ala ed estremo, 176 cm per 81 kg, nasce a Salta (Argentina) il 25/10/1997. Inizia a giocare a rugby nel 2008 nel club della sua città. Arriva alla prima divisione nel 2001, poi lascia l’Argentina per l’Italia.

Corrado Musso direttore sportivo di Biella Rugby: “Gino è arrivato da noi lo scorso anno per provvedere ad ottenere i documenti della cittadinanza. Arriva a Biella invitato da Juan Franco Morosini, suo compagno di squadra in Argentina. Si è allenato con noi per tutta la seconda parte della stagione, senza mai avere la possibilità di giocare. Abbiamo avuto modo di testare dal vivo le sue capacità ed ora che i documenti lo consentono, abbiamo avuto la possibilità di tesserarlo come giocatore straniero. Avremo tre stranieri anziché due, ma siamo certi che farà di tutto per guadagnarsi spazio”.