Una notte tra gli eremiti chiude “Bürsch in festival”

A conclusione del viaggio tra i paesi della Valle Cervo, sulle orme del Barocco, proposto nelle scorse settimane nell’evento “Bürsch in festival”, nella serata di Sabato 27 Agosto è in programma un’ultima speciale passeggiata teatrale, che partirà dal Santuario di San Giovanni d’Andorno e raggiungerà Campiglia lungo il sentiero che tocca le cappelle del Sacro Monte. Su testi di Danilo Craveia, saranno ancora gli attori di Teatrando, diretti da Veronica Rocca a Paolo Zanone, a dare vita e parole ai Santi che “abitano” le cappelle del Sacro Monte.

Intitolato “La notte (barocca) degli Eremiti”, lo spettacolo si svolge in forma itinerante. Il pubblico, con partenza a gruppi alle 20.30, 20.50, 21.10, 21.30 e 21.50, farà tappa nelle sei cappelle incontrando i Santi cui sono dedicate. Ciascuno di questi si racconterà, facendo riferimento alla propria storia o alla presente condizione all’interno del Sacro Monte. Come sempre le situazioni giocheranno tra l’ironico e il surreale, con l’obiettivo di condividere curiosità e informazioni storiche e documentato in modo piacevole e divertente. Le cappelle, in realtà, sono cinque. La prima, infatti, dedicata a San Zaccaria, padre di San Giovanni, non esiste più. Proprio su questo verterà il dialogo tra padre e figlio. Proseguendo nella passeggiata si incontrerà Maria Maddalena, in dialogo con la sua pettinatrice. A seguire Sant’Onofrio, alle prese con il dialetto locale e la volontà di fondare un sindacato degli Eremiti, poi San Girolamo, che prova a riconnettersi con se stesso, e ancora Sant’Ilarione, che cerca di trovare scampo da tutti coloro che si rivolgono a lui per guarire da vari malanni e infine i Santi Antonio e Paolo, che ricordano l’episodio del pane miracoloso portato loro per anni da un corvo. La partecipazione è libera con offerta, ma occorre prenotare.

Si può procedere sul sito www.teatrandobiella.it scegliendo l’orario di partenza che ha ancora posti disponibili (al momento rimane spazio alle 21.30 e alle 21.50) oppure telefonando al 333.5283350. A fine spettacolo è previsto un servizio navetta che da Campiglia riporterà gli autisti al Santuario.

IL FESTIVAL

L’appuntamento chiude questa seconda edizione di “Bürsch in festival”, che dall’inizio di agosto, intrecciando teatro, musica e approfondimenti, ha portato i partecipanti al Santuario di San Giovanni, in località Gliondini, a Miagliano, Andorno, Piedicavallo, Sagliano, Rosazza, Quittengo, Forgnengo e Campiglia Cervo. Il festival, organizzato dal “Centro di Documentazione Alta Valle Cervo – La Bürsch” con la Fondazione Opera Pia Laicale Santuario San Giovanni d’Andorno, la Comunità Montana Valle del Cervo e i Comuni coinvolti, grazie al contributo della Fondazione Crb, è stato abbinato a una raccolta fondi a favore dell’Opera Pia Laicale, per i lavori di ripristino dell’ala del Santuario di San Giovanni, fortemente danneggiata dall’alluvione dell’ottobre 2020.

LA MOSTRA

Si ricorda infine che al San Giovanni d’Andorno prosegue la mostra fotografica “Unica Luce. Il Barocco della Bürsch a lume di candela” che, nata da un’idea di Danilo Craveia, presenta una cinquantina di fotografie che ritraggono dipinti, statue e opere lignee, custoditi nei luoghi che hanno ospitato le dieci tappe dell’evento. La particolarità è che gli scatti sono stati realizzati alla luce di una candela, con il suggestivo intento di ricreare la percezione che potevano avere di quelle stesse opere coloro che le ammiravano in epoca barocca.