Frandino, "Ascolta il tuo cuore... leggi una poesia"

Il "poeta dell'anima" a Carimate Venerdi' 19 agosto, Enrico Frandino, ha guidato una meditazione sul tema "Ascolta il tuo cuore... leggi una poesia" , fondata sul suo progetto di poetry meditation, progetto che da 10 anni ormai porta in giro per l'Italia in varie realtà: scuole, Case di Riposo, asili, Enti culturali, biblioteche, un pubblico attento ha partecipato ala performance emozionandosi e lasciandosi trasportare dalla poesia del poeta di Valdilana, alla importante rassegna hanno aderito operatori olistici ed esperti del settore .

" E' stata un emozione grandissima- ha detto Frandino- ho viaggiato nel solco dell'anima , e, ho sentito la voce del silenzio in cui ho guidato un pubblico attento e curioso, il risultato è stato un abbraccio da parte dei presenti che mi ha commosso"

"Il poeta dell'anima ora e' impegnato nell'organizzazione dello spettacolo teatrale con il regista di teatro Marco di Stefano, egli ha messo in scena infatti 15 testi che porterà in scena a partire da ottobre , la prima nazionale sarà a Biella in data da confermarsi, con una preview esclusiva alla fondazione "Emanuele Bricherasio" di Roppolo , anteprima riservata a stampa, autorità e artisti e pubblico ad inviti.