Alessandro Barbero in visita al Museo della Passione di Sordevolo (foto dalla pagina Facebook di Passione di Sordevolo)

Alessandro Barbero in visita a Sordevolo. La notizia è apparsa sulla pagina Facebook della Passione di Sordevolo, con uno scatto che ritrae il docente e noto storico, in compagnia del presidente dell'Associazione Teatro Popolare Stefano Rubin Pedrazzo e di altri protagonisti della rassegna. “Ieri abbiamo avuto l'onore di avere il professore Alessandro Barbero in visita al Museo della Passione - si legge nel post - È stato un piacere poter illustrare la nostra tradizione pluricentenaria”.