Precipita con l'auto in un canneto a Fondotoce

Incidente stradale ieri sera, lunedì 22 agosto, intorno alle 22.30 sulla strada 34 del lago Maggiore, nella frazione di Fondotoce. Un'auto ha perso il controllo ed è uscita fuori strada, finendo sul marciapiede ciclopedonale, dove ha abbattuto circa sei metri di ringhiera ed è finita nel canneto sottostante della riserva naturale speciale di Fondotoce, cadendo da 5 metri di altezza.

L'uomo coinvolto nell'incidente è riuscito ad uscire dalla sua auto autonomamente. I vigili del fuoco del Comando di Verbania, giunti sul posto, lo hanno accompagnato in zona sicura e affidato a personale sanitario del 118, che successivamente lo ha trasportato all'ospedale di Verbania. Sul posto anche una squadra fluviale VVF che ha ispezionato la zona per accertarsi che non vi fosse nessun'altra persona coinvolta.

Un'altra squadra VVF, in supporto con autogru, ha recuperato l'auto per consegnarla al carro attrezzi. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso e stabilire le cause dell'incidente.