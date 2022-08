Sterpaglie a fuoco vicino alla Superstrada, forse un mozzicone di sigaretta la causa del rogo (foto di C. Ciccarelli per newsbiella.it)

Sembra proprio che sia stato un mozzicone di sigaretta gettato da qualche automobilista in transito la causa dell'incendio di sterpaglie, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 22 agosto, lungo la Superstrada, poco dopo l'uscita di Lessona.

Il rogo, di piccola entità, ha portato alla chiusura temporanea della via di accesso per il capoluogo; il tempo necessario per spegnere le fiamme e bonificare l'area interessata, grazie all'intervento tempestivo delle squadre dei Vigili del Fuoco. Sul posto Carabinieri e Polizia locale per i rilievi del caso.