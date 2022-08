Dopo le segnalazioni, i fatti: volontari a Oropa per ripulire dai rifiuti

Dalle parole ai fatti. Nella giornata di ieri, 22 agosto, un gruppo di volontari di Mucrone Local si è portato nella conca di Oropa per ripulire l'area invasa da rifiuti di vario genere, più volte segnalata dai nostri lettori, con appelli e scatti fotografici.

“Dopo tante polemiche sui social, ci siamo attivati come cittadini e rimboccati le maniche per mantenere pulite queste zone – spiegano - Non abbiamo solo diritti, ma anche doveri, al di là delle responsabilità di ognuno. Il lavoro da fare è tanto ma non ci arrendiamo”.

Poi una tirata d'orecchi a chi lascia l'immondizia per terra. “È un segnale ma cerchiamo di preservare i nostri luoghi e, come biellesi, di dare il buon esempio. Spero ci sia più controllo e cura da chi ha la responsabilità di monitorare e curare questa splendida vallata”.