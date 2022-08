Biella, due giovani a bordo di motorino feriti davanti alle Poste di Chiavazza

È di due feriti il bilancio del sinistro stradale avvenuto l'altra sera a Chiavazza, in prossimità dell'ufficio postale del rione.

A rimanere coinvolti, per cause da accertare, due motorini guidati da due giovani: entrambi sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Stando agli accertamenti di rito, compiuti dagli agenti di Polizia, uno dei due avrebbe riportato alcune ferite, giudicate guaribili in poco più di 15 giorni; inoltre, sarebbe stato denunciato per reati inerenti al codice della strada. Per l'altro, invece, 5 giorni di prognosi.