Ancora un saluto per Ada Zanusso, il ricordo del Cerino Zegna

Dolore nel Biellese per la morte di Ada Zanusso. A ricordarla, in queste ore, la direzione del Cerino Zegna: “Il 20 agosto è passato un mese da quando Ada ci ha lasciati, poco prima di compiere 106 anni. Ada, come lei stessa ci ha raccontato in occasione della sua guarigione dal Covid nel 2020, aveva vissuto 2 guerre mondiali e la pandemia, non perdendo mai il suo ottimismo ed il suo sguardo al futuro. Ada si è spenta, circondata dall’affetto dei suoi cari ed accompagnata dal saluto di tutti coloro che l’hanno conosciuto ed assistita alla Residenza Maria Grazia di Cossato e Lessona, dove era residente dal 2015. Ciao Ada”.