Storie di Piazza, al via le riprese per i corti di Contiamo su di noi-Connessioni

Stanno per iniziare le riprese per i cortometraggi del progetto Contiamo su di noi-Connessioni, il progetto video di Storie di Piazza aps, dedicato ai giovani, appoggiato da Fondazione CR Biella e Fondazione Biellezza e da alcuni Comuni del Biellese, che prevede percorsi di formazione, incontri, scambi culturali, peer education, riprese video e … gran divertimento!

Dopo il laboratorio residenziale di agosto alla Trappa i ragazzi, condotti da Maurizio Pellegrini e Manuela Tamietti, hanno elaborato soggetto e sceneggiatura di una storia che ha per protagonista la Trappa e i suoi dintorni. Una storia che aggancia il presente di alcuni giovani che decidono di vivere l’esperienza della montagna e abitare in Valle, frequentando quella Scuola senza pareti ideata dall’Ecomuseo della Valle Elvo e Serra. Le riprese si svolgeranno a settembre tra la Trappa e Pralungo. I protagonisti principali del film saranno Giulia Marletta e Davide Ingannamorte. Si sta definendo il cast e si cercano altri giovani per scene: comparse, studenti, artigiani. Per partecipare come comparse occorre compilare il questionario on line https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGjcfYVv_rF4GhtoqooNLiRy0Vgj6TerPI0l5QZJ0Po1YDBw/viewform e prenotare scrivendo una e-mail all'indirizzo info@storiedipiazza.it con oggetto “Casting La Trappa”.

Il progetto prevede altri incontri formativi e creativi volti all’ideazione e realizzazione degli altri cortometraggi e delle pillole turistiche che permetteranno ai nostri giovani di conoscere e capire meglio il paese in cui vivono. Prossimi incontri: Cine-Terapia al Ricetto, laboratorio ambulante di scrittura per il cinema con Maurizio Pellegrini e Manuela Tamietti, che si svolgerà a Candelo il 29 agosto in orario 10-17; il laboratorio prevede incontri con esperti e abitanti del paese, visita alla cellula dell'Ecomuseo della viticoltura, alla Casa del contadino, all'eco-vigneto, elaborazione di un soggetto per un cortometraggio che illustra il Ricetto legandolo alla tradizione agricola del paese da girare a Candelo tra settembre e ottobre. Prenotazioni 329 407 8037 Io e il mio futuro condotto da Davide Ingannamorte, ventenne membro del direttivo di Storie di Piazza e giovane attore che si sta formando all’Accademia Internazionale di Roma, si svolgerà nelle date del 2-3-4 settembre tra Miagliano e Candelo.

Dopo il successo del precedente laboratorio Io e il mio bagaglio svoltosi a luglio a Miagliano Davide propone un nuovo laboratorio con taglio diverso dal precedente, maggiormente mirato alle riprese video. Prenotazioni 342 028 5112 Informazioni ulteriori sul sito www.storiedipiazza.it