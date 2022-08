C'era grande attesa a Cossato per i fuochi d'artificio. Dopo due anni di stop, il tradizionale spettacolo pirotecnico non ha deluso le aspettative dei tanti biellesi, e non, che si sono dati appuntamento ieri sera, 22 agosto. Tantissimi col naso all'insù per assistere ai giochi di luce in cielo.

Di seguito la diretta Facebook della serata.