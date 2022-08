ASD Armonia in Equilibrio, è tutto pronto per la settimana di prova aperta a tutti

Settembre è il periodo dell’anno dove riponiamo i più bei presupposti di rinascita, si fissano gli obiettivi, si è motivati a ripartire dopo le meritate vacanze. La promozione OPEN WEEK vi aspetta! Armonia in Equilibrio vi invita ad una SETTIMANA DI PROVA GRATUITA APERTA A TUTTI.

Chi ancora non ci conosce potrà inoltre usufruire della promozione autunno: 3 mesi corsi All Inclusive a 100,00 euro che potrete attivare a partire dal mese agosto in poi, oppure sottoscrivere uno dei nostri tanti pacchetti dedicati per ogni esigenza. I nostri istruttori e la nostra allettante programmazione vi aspettano.

Visitando il sito www.armoniainequilibrio.com alla pagina “Lezioni in Sede” o ”Lezioni Online” potrete conoscere nel dettaglio gli orari e le attività proposte nel nostro Centro: Acquagym, Pilates, Aerodance, Postural Yoga Therapy, Strong Workout, Yoga delle Emozioni, Total Tone, Ginnastica Posturale e per il Mal di Schiena, Power Yoga, Body Sculpt, Spinning, Sala Pesi. E per i più esigenti sarà possibile conciliare gli obiettivi in termine di benessere con Sessioni di LIFE COACHING sotto la guida di Claudio Canessa, Life Coach & Business Coach Certificato Wellness4me. Il Coaching è un percorso di consapevolezza, riequilibrio e potenziamento. Per imparare a dire sì alle nuove opportunità, riconoscerle, averne fiducia e realizzare gli obiettivi più significativi.

Un ciclo di otto sessioni da intraprendere previa seduta conoscitiva gratuita che darà modo di conoscere tematiche e strumenti del Coaching e valutarne valore e contenuti. Per approfondire vi invito a visitare la pagina https://www.armoniainequilibrio.com/coaching/ ACUATICITA’ NEONATALE E NUOTO BIMBI: uno spazio opportunamente in sicurezza con un numero massimo di 5 bambini per lezione. In un ambiente accogliente e confortevole con l’acqua accuratamente scaldata a 33°, il lavoro di acquaticità Bimbi presso la nostra struttura trova la sua massima espressione.

La piscina tranquilla e silenziosa con musica classica di sottofondo si rivelerà una vera e propria nicchia da condividere con il vostro bimbo. Le lezioni vengono tenute da Sara Stabellini, istruttrice di nuoto secondo gli standard FIN e psicomotricista iscritta alla FISCOP, e da Giorgia Marinello, chinesiologa sportiva con brevetto AB e da istruttore nuoto, specializzazione in acquamotricità neonatale. La professionalità, il ricco palinsesto corsi e soprattutto i sorrisi, contraddistinguono da sempre le nostre attività. Vi raggiungeranno anche Online, un valore aggiunto che consente ai nostri allevi di optare tra lezioni in sede o le stesse in diretta Zoom in tempo reale. Questo servizio sarà operativo per tutte le lezioni con quote dedicate. Non ci resta che invitarvi a conoscere il nostro Centro per partecipare alla settimana di prova gratuita.

ASD Armonia in Equilibrio, LE VOSTRE GIORNATE CON PIÙ VITALITÀ. www.armoniainequilibrio.com

Via Milano 54 a Vigliano Biellese. Info 348-008 5486 info@armoniainequilibrio.com