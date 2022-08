Telefonia mobile, prosegue la mappatura di Uncem delle aree senza segnale

Troppe zone in Italia ancora senza segnale per la telefonia mobile, così Uncem rilancia la mappatura delle aree del Paese dove telefonare, mandare un messaggio, navigare su internet è impossibile. Con gravi rischi anche per la sicurezza pubblica, dato che nella maggior parte dei casi si tratta di luoghi isolati.

Spiegal'Unione nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani: “Dopo la prima mappatura presentata a ottobre 2019, sono stati risolti una serie di problemi che ci sono stati segnalati da sindaci e cittadini. stiamo lavorando efficacemente con gli operatori di telefonia e proprietari delle reti, delle torri (TIM, Vodafone, WindTre, InWit) ma anche operatori per internet senza fili (in primis Eolo e BBBell). Le imprese hanno pianificato investimenti che si stanno concretizzando.

Nella legge di bilancio 2020 sono stati previsti 1,5 milioni per nuovi tralicci, che ancora devono essere spesi. Ma il segnale è comunque positivo. Anche le Regioni hanno programmato investimenti e altri dovranno essere previsti nei POR FESR e grazie al PNRR. Dove non arrivano le imprese private, deve intervenire lo Stato con investimenti pubblici. nessuno però deve voltarsi dall'altra parte. Il digital divide parte dalle reti mobili ed è un problema serio.



Serve un piano nazionale per coprire tutte le aree montane. Tutta l'Italia, anche quella più interna, remota, rurale, impervia. Con le imprese che aspettando di vedere i dati di questa mappatura. Il Governo e il Parlamento siamo certi saranno con noi in questa analisi e nel dare risposte a Sindaci, Amministrazioni locali, cittadini. Grazie al contributo di tutti, compilando il form di seguito, possiamo dotarci di elenco aggiornato di quel pezzo di Paese che non riesce a telefonare, mandare messaggi e navigare, nelle zone alpine e appenniniche".

È possibile indicare a Uncem zone, frazioni e Comuni senza segnale al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffSF7AfoeehyhuRU0CswBgofADsJHp4W-9K2feULSbnTv9Qg/viewform