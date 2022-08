Riva, Biella: marciapiede dissestato, il Comune lo mette in sicurezza, FOTO

Attenzione in Riva a Biella, nella prima parte di via Italia a scendere verso Tollegno. Il marciapiede che corre nel senso di marcia verso via Serralunga è dissestato, e il Comune lo ha transennato vietando il transito ai piedoni. Ad avvisare l'amministrazione della situazione sono stati i Vigili del Fuoco.

"In una di queste sere i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un intervento - spiega l'assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola - e ci hanno segnalato la pericolosità lungo il marciapiede in questione. Il problema è l'armatura il ferro che sembra stia cedendo. Noi abbiamo quindi provveduto a metterlo in sicurezza mettendo delle transenne". Ora interverrà l'ufficio Lavori Pubblici per i lavori di sistemazione: "Cercheremo di intervenire il prima possibile per creare il minor disagio possibile", commenta l'assessore al Lavori Pubblici Davide Zappalà.