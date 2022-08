Benna punta sulla didattica all'aperto, con le "aule verdi"

L'anno passato alcuni papà volontari avevano tinteggiato diverse aule alle elementari. Non erano riusciti a finire. Ci ha pensato il Comune in queste settimane, che regalerà dunque ai bambini una scuola completamente nuova per l'inizio dell'anno scolastico. Infatti, sempre alle elementari, saranno cambiati anche gli infissi e verrà anche rifatta l'asfaltatura all'esterno.

Non è però tutto. Nelle scuola di Benna c'è anche un'altra importante novità: il Comune punta nell'anno nuovo anche sulla didattica all'aperto con la realizzazione di due aule verdi.

Elementari e materna saranno infatti al centro di un importante progetto: a settembre nell'area esterna saranno allestiti spazi dove i bimbi potranno fare lezione all'aperto. “Tutte e due le scuole – spiega il sindaco Cristina Sitzia – in particolare la materna, hanno un cortile molto grande. In accordo con le maestre e grazie a delle donazioni che abbiamo ricevuto, abbiamo acquistato degli arredi adatti al giardino che arriveranno a breve. Anche la lavagna è per esempio da esterno. Alle elementari stiamo giusto in questi giorni posando il tappeto sintetico dove troveranno spazio banchi e sedie”.