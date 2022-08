Politiche, Mirco Squaiella 5 Stelle: “Vogliamo conquistare il voto dei giovani”

Mirco Squaiella, attivista di Cossato del Movimento 5 Stelle, è il primo della lista dei supplenti della Circoscrizione Piemonte 2 per la parte proporzionale della Camera dei Deputati alle elezioni politiche del 25 settembre.

Questo il responso delle Parlamentarie 5 Stelle di questa settimana. “Per la seconda volta consecutiva – commenta Squaiella – sono il primo biellese nelle Parlamentarie, nel 2018 come uomo vista l'alternanza di genere prevista dalla legge, questa volta in assoluto per sole 10 preferenze. Entrerò nella lista proporzionale in caso di rinuncia di uno degli attuali sette candidati di Piemonte 2”.

Anche se, ad oggi, non lo vede diretto interessato questo il pensiero di Mirco Squaiella sulla campagna elettorale dei 5 Stelle: “Sarà difficilissimo visti gli attuali sondaggi, ma noi speriamo di raggiungere i risultati del 2018 dove siamo stati il primo partito nel Biellese ed il primo partito in tutti i grandi comuni italiani. Speriamo soprattutto di raggiungere il voto dei giovani, completamente spaesati in questa campagna. Sono loro la maggior parte di coloro che non votano, una percentuale preoccupante. Io spero che voti il 50% più uno degli aventi diritto perchè altrimenti sarebbe una sconfitta per tutti”.

Quanto al programma Squaiella difende i capisaldi del Movimento 5 Stelle: “L'ambiente, per cui siamo contenti che tutti i partiti, a differenza di qualche anno fa, lo abbiamo messo nel programma. Il reddito di cittadinanza, che va potenziato perchè anche nel Biellese sono tantissimi i percettori. Il reddito di cittadinanza deve diventare strumento per il lavoro, con i comuni che devono attivare, e non lasciare sulla carta, i cantieri di lavoro. Il salario minimo garantito per difendere i lavoratori dagli aumenti dell'energia”.

L'ultimo pensiero di Squaiella è per coloro che hanno lasciato il Movimento: “Anche nel Biellese abbiamo avuto tanti transfughi. Noi non portiamo rancore verso questi amici che hanno cambiato percorso e che speriamo di ritrovare in futuro”.