Politiche, Gilberto Pichetto dichiara: “Elezioni determinanti, il PNRR occasione decisiva per economia”

“Ringrazio il Presidente Silvio Berlusconi, Antonio Tajani, Anna Maria Bernini, Licia Ronzulli, Paolo Barelli e Paolo Zangrillo oltre che tutti i vertici del partito regionale per la fiducia accordatami. Mi sono reso disponibile ad essere candidato a rappresentare per il mio partito, Forza Italia, alla Camera dei Deputati, le istanze di un territorio come quello della Provincia di Torino così determinante per la crescita e il futuro economico della nostra nazione. Porto avanti un percorso già tracciato, mettendo a servizio del Piemonte un patrimonio professionale importante maturato nei tanti anni in Regione Piemonte, da Parlamentare e in questi due anni al governo, come viceministro allo Sviluppo economico: un osservatorio importante che mi consentirà di poter svolgere al meglio il ruolo di rappresentante della voce di giovani, donne, famiglie e imprese nelle relazioni con la politica e con le istituzioni. Queste elezioni saranno determinanti per i prossimi anni. Il PNRR costituisce un'occasione decisiva per l'economia italiana, assieme alle altre riforme importanti che ci aspettano. Io sono pronto a fare come sempre la mia parte. Per il mio Piemonte e per la nostra Italia”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia e Viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.