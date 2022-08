Elezioni, Pella: “Responsabilità che mi impegnerò a onorare, grazie al Presidente Berlusconi”

“Oggi per me é una giornata importante: sono felice di annunciarvi che sono candidato per Forza Italia alle elezioni del 25 settembre prossimo alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Moncalieri (Piemonte 1) e capolista nel collegio plurinominale di Alessandria, Asti, Cuneo (Piemonte 2)”. Lo annuncia il deputato nonché sindaco di Valdengo Roberto Pella.

“Ringrazio il Presidente Berlusconi per la fiducia che ha riposto in me designandomi per questo importante ruolo di rappresentanza, in particolare la responsabile dei rapporti con gli alleati, Senatrice Licia Ronzulli, e il mio coordinatore regionale, Onorevole Paolo Zangrillo, unitamente a tutti i vertici di Forza Italia, con i quali condivido visione e strategia comuni per il nostro Paese – spiega - Si tratta di una grande responsabilità, che mi onoro di ricevere e che mi impegnerò a non disattendere, con senso del dovere e massima riconoscenza”.

E aggiunge: “Da anni con passione e determinazione mi dedico alle istanze del mio territorio, con una speciale attenzione ai territori e agli enti locali. L’esperienza e le competenze che ho potuto maturare, a tutti i livelli, mi convince che, anche alla luce dei traguardi e degli obiettivi che dovremo raggiungere tramite il PNRR nei prossimi anni, i Comuni e la leale collaborazione tra i livelli di governo devono essere al centro del nostro agire. Insieme al Presidente Alberto Cirio, ai colleghi candidati, a tutti i nostri amministratori regionali e comunali, militanti e simpatizzanti inizierà nei prossimi giorni una campagna elettorale che ci vedrà presenti su tutto il territorio piemontese, per ascoltare rappresentanti di categorie, cittadini e imprese dimostrando l’efficacia delle proposte di Forza Italia, l’unica forza politica che, grazie al coordinatore Paolo Zangrillo, candida due Sindaci come me e il Senatore Marco Perosino, dimostrando di saper dare valore all’esperienza amministrativa e voce ai territori. Senza riserve mi dedicherò al Piemonte e al nostro Paese, potendo contare sui preziosi consigli e sul contributo attivo di una rete di colleghi, attivisti, simpatizzanti e di tutti coloro tra voi che vorranno sostenermi con i suggerimenti, l’affetto e la forza di sempre”.