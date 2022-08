Elezioni, terzo polo punta su esperienza amministrativa di Barazzotto e Barresi: Susta fuori a sorpresa

Il terzo polo svela le proprie liste e piazza due biellesi con un pedigree importanti nei collegi uninominali: si tratta di Teresa Barresi, già assessore nella giunta Cavicchioli e dell’ex sindaco di Biella, già consigliere regionale, Vittorio Barazzotto. La prima sarà nel collegio di Biella e Vercelli; Barazzotto, invece, a Novara.

Manca però il nome più pesante Gianluca Susta, segretario regionale di Azione, in predicato nei giorni scorsi di avere una buona posizione nel borsino elettorale, ma poi le logiche interne e l’alternanza di genere tra Azione e Italia Viva lo avrebbero portato in una posizione defilata nel listino, non consona per un politico del suo calibro. L’alternativa sarebbe stata una posizione nel collegio della Sicilia ma a quel punto Susta ha rifiutato non ritenendo consona una sua candidatura al di fuori del Piemonte.

La riduzione dei parlamentari (più di 300 in meno) ha sicuramente creato vari problemi alle formazioni politiche costrette a fare dei veri e propri equilibrismi nella compilazione delle liste per una campagna elettorale che si preannuncia rapida e veloce.