Elezioni, presentati i candidati di Fratelli d'Italia: ci sono Andrea Delmastro e Elena Chiorino

Ultimo partito a presentare liste e candidati, Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni che gode dei favori del pronostico per questa tornata elettorale, sembra destinato a fare il pieno alle elezioni del prossimo 25 settembre.

I sondaggi la accreditano di un risultato superiore al 23 per cento che potrebbe portare in parlamento diversi senatori e deputati in grado di consegnare al centrodestra il governo del paese. Due i biellesi coinvolti: l’Onorevole Andrea Delmastro che, nella sua Biella, tenterà, senza troppe difficoltà, il bis e l’assessore regionale Elena Chiorino che correrà per la Camera ma a Torino. In quest’ultimo caso, un collegio non semplice, ma la partita potrebbe risultare aperta in quanto il centrosinistra, nella logica delle alleanze, ha destinato a quel collegio al presidente di Più Europa Riccardo Magi.

Per quanto riguarda il collegio del Piemonte 2 alla Camera troviamo il coordinatore del partito Fabrizio Comba, la sindaca di Argentera, Monica Ciaburro, il vercellese Emanuele Pozzolo e l’ex sportiva Barbara Merlin. Al Senato invece spazio a Daniela Santanchè, Lucio Malan, Paola Ambrogio ed Ettore Puglisi