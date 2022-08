Un evento per omaggiare i territori UNESCO di Langhe, Roero e Monferrato

I Dottori Ivana Milan e Christian Salerno, già Referenti della Delegazione di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta dell’Ordine Nazionale dei Biologi, ora candidati al Consiglio, in vista delle elezioni che si svolgeranno il prossimo autunno, hanno organizzato un evento informale in Piemonte per omaggiare i territori UNESCO di Langhe, Roero e Monferrato.

In collaborazione con il Dr. Giulio Vaschetto ed i Biologi per il Rinnovamento, invitano i colleghi e chi vorrà incontrarli, ad un pomeriggio altamente culturale a Vignale dove Venerdì 9 Settembre, a partire dalle ore 15, sarà possibile visitare alcuni Infernot con guide locali.

Il successivo trasferimento alla Cascina Trapella di Roncaglia, distante pochi km, oltre a far apprezzare la tradizione della “Merenda Sinoira”, sarà occasione per discutere con i nutrizionisti di obesità e rischi correlati.

Potete iscrivervi inviando una mail al seguente indirizzo: giulio.vaschetto@hotmail.it

Sarete graditi ospiti.