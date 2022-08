Cavaglià, Festa dei Giovani ultime battute, FOTO

Battute finali per la Festa dei Giovani a Cavaglià che ha preso il via venerdì 12 agosto, che come sempre ha riscosso tanto successo. Tra gli appuntamenti più importanti di questi giorni ci sono stati la cena degli ex propri ieri sera, domenica 21 e il passaggio di consegne al priore della 505° edizione 2023.

L'ultimo è in programma questa sera alle 21 al bar Palatucci con un occhio di riguardo anche ai bambini per i quali il luna park avrà prezzi molto vantaggiosi con sconti fino al 50% sulle attrazioni convenzionate.