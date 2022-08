Biella, torna #fuoriluogo con la sezione Kids

Torna #fuoriluogo, il festival letterario che animerà Biella da venerdì 2 a domenica 4 settembre, ottava edizione, seconda come Festival letterario della Città di Biella. La presentazione è avvenuta questa mattina di lunedì 22 agosto presso il circolo I Faggi alla presenza anche del Sindaco Claudio Corradino.

Rispetto alle passate, l'edizione 2022 sarà più ricca: con #fuoriluogo torna infatti anche #fuoriluogoYoung, che da quest’anno si arricchisce della sezione Kids, per quattro giorni di esplorazione nella letteratura per ragazzi e bambini. Per l’edizione 2022 #fuoriluogoOFF si terrà martedì 6, giovedì 8, sabato 10 e giovedì 29 settembre, per prolungare la grande festa di #fuoriluogo di altre quattro date.

«Sono orgoglioso come assessore alla Cultura che la nostra Biblioteca Civica diventi di nuovo uno dei fulcri del festival, offrendo le sale delle proprie sedi per gli eventi, ma anche gli spazi agli autori per rigenerarsi, lavorare o farsi intervistare. Potremo sedere non solo in qualità di pubblico, ma anche allo stesso tavolo con romanzieri, saggisti e giornalisti in un luogo che, per eccellenza, stimola la creatività. Le vie si riempiranno di persone che come un’onda si sposteranno da un luogo all’altro in armonia, condividendo un cammino di divertita curiosità e crescita individuale» dichiara Massimiliano Gaggino, Assessore alla Cultura della Città di Biella.

A entrare nel dettaglio è Gianni Crestani, Presidente dell’Associazione Fuoriluogo ETS: «Gli eventi saranno 51, in forte crescita rispetto al 2021. Sarà un festival fedele a sé stesso e alle caratteristiche che lo hanno da sempre contraddistinto: le location diffuse, le sperimentazioni, l'energia degli ospiti, il calore del pubblico, la simpatia dei nostri giovanissimi volontari. Gli ingredienti sono questi. Un benvenuto caloroso a chi vorrà immergersi in questa esperienza che non smette di stupirci».

Tra gli ospiti: Marco Aime, Marco Balzano, Filippo Maria Battaglia, Alessandro Bertante, Leonardo Caffo, Alice Cappagli, Elisa Casseri, Paolo Di Paolo, Micol Flammini, Fabio Geda, Davide Longo, Daniele Mencarelli, Marco Peano, Sandra Petrignani, Giulia Pompili, Simone Regazzoni, Luca Scarlini, Nadia Terranova.

Primi appuntamenti in programma venerdì 2 settembre alla Biblioteca Civica Ciaj Rocchi e Matteo Demonte parleranno di La macchina zero, Mario Tchou e il primo computer Olivetti (Solferino), graphic novel, con Giulia Pompili, giornalista del Il Foglio, in collaborazione con Vitale Barberis Canonico, mentre all’Opificiodellarte, Chiara Viale, scrittrice e avvocata, presenterà il suo ultimo libro, Lidia e le altre (Guerini), con Giovanna Prato e Maria Cristina Origlia (Evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Biella).

Per l’edizione 2022 diversi tour arricchiranno la programmazione del festival. Il primo sarà venerdì 2 settembre, dalle 21:30 ogni 20 minuti, da via Gustavo di Valdengo partiranno i Tour Noir, passeggiate di e con Ars Teatrando alla scoperta degli efferati omicidi avvenuti a Biella (testi e ricerche di Danilo Craveia).

L'accesso agli eventi è libero e garantito fino a esaurimento posti.