Due infortuni in montagna, in azione il Soccorso Alpino (foto di repertorio)

Si stanno concludendo due interventi del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in Provincia di Cuneo. Il primo per un alpinista che, scendendo dal Monviso ha subito una sospetta frattura a un arto inferiore.

Giunto in autonomia al Bivacco Boarelli, ha effettuato la chiamata di emergenza utilizzando la radio del Soccorso Alpino installata all'interno della struttura. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso che lo ha recuperato e condotto in ospedale. Mentre era in corso l'operazione, la centrale operativa ha ricevuto una seconda chiamata proveniente dal Rifugio Valasco per un escursionista con un trauma cranico provocato da una caduta. È in corso il recupero da parte dell'eliambulanza, dopo aver ospedalizzato l'infortunato del Monviso e dopo un rabbocco di carburante.