Da Occhieppo fugge all'alt dei Carabinieri ma viene inseguito e bloccato all'uscita della Superstrada

Un giovane è stato arrestato questa notte dai Carabinieri. Sono ancora frammentarie le notizie di quanto accaduto ma, stando alle prime ricostruzioni del caso, il 20enne avrebbe bruciato l'alt dei Carabinieri e si sarebbe dato alla fuga a folle velocità, lasciando il comune di Occhieppo Inferiore in direzione della Superstrada.

Il conducente ha provato a far perdere le proprie tracce ma il tentativo non gli sarebbe riuscito, tanto che i militari delle Compagnie di Biella e Cossato l'hanno bloccato in prossimità dell'uscita di Cossato. L'udienza di convalida davanti al Gip è attesa nelle prossime ore.